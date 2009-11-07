Тимошенко відбула до Ужгорода

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з одноденною робочою поїздкою в Ужгород.

Як передає кореспондент УНІАН, під час поїздки Ю.ТИМОШЕНКО відвідає Закарпатську обласну інфекційну лікарню і ознайомиться з організацією лікувального процесу хворих на грип і ГРВІ.

Після цього в Закарпатській облдержадміністрації Ю.ТИМОШЕНКО проведе нараду, під час якої будуть обговорені питання профілактики і боротьби з епідемією грипу в регіоні.

Після обіду Ю.ТИМОШЕНКО планує дати інтерв`ю обласній телерадіокомпанії, після чого вилетить до Києва.