Тимошенко відбула до Ужгорода
10:16, 07 листопада 2009Політика
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Прем`єр відвідає інфекційну лікарню
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з одноденною робочою поїздкою в Ужгород.
Як передає кореспондент УНІАН, під час поїздки Ю.ТИМОШЕНКО відвідає Закарпатську обласну інфекційну лікарню і ознайомиться з організацією лікувального процесу хворих на грип і ГРВІ.
Після цього в Закарпатській облдержадміністрації Ю.ТИМОШЕНКО проведе нараду, під час якої будуть обговорені питання профілактики і боротьби з епідемією грипу в регіоні.
Після обіду Ю.ТИМОШЕНКО планує дати інтерв`ю обласній телерадіокомпанії, після чого вилетить до Києва.
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