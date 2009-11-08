Понеділок – останній день для кандидатів у президенти

У понеділок – останній день подання до ЦВК документів кандидатів у президенти.

Про це в ефірі телеканалу Інтер заявив член ЦВК Андрій Магера.

Він уточнив, що 6 листопада "сплив строк не подання документів, а висування кандидатів політичними партіями і блоками".

"У понеділок - останній день подання документів. До 24 години", - зазначив член ЦВК.

Українська правда