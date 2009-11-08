Понеділок – останній день для кандидатів у президенти
00:01, 08 листопада 2009Політика
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ЦВК нагадує: до 24 годин
У понеділок – останній день подання до ЦВК документів кандидатів у президенти.
Про це в ефірі телеканалу Інтер заявив член ЦВК Андрій Магера.
Він уточнив, що 6 листопада "сплив строк не подання документів, а висування кандидатів політичними партіями і блоками".
"У понеділок - останній день подання документів. До 24 години", - зазначив член ЦВК.
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