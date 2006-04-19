Знову аварія в київському метро
09:25, 19 квітня 2006Політика
907
Зупинявся рух поїздів на Куренівсько-Червоноармійській лінії
Сьогодні з 8.25 до 8.45 на Куренівсько-Червоноармійській лінії київського метро був припинений рух поїздів у напрямку станції “Майдан Незалежності”.
Як передає кореспондент УНІАН, причина – поломка потяга на цій лінії. Зараз рух поїздів відновлено.
Не дивлячись на те, що рух поїздів був перекритий, працівники станції не заблокували турнікети, і люди безперешкодно потрапляли на станції, де з часом зібрався великий натовп.
Крім того, на станції Оболонь в згаданий час не працював мобільний зв`язок.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter