Знову аварія в київському метро

Сьогодні з 8.25 до 8.45 на Куренівсько-Червоноармійській лінії київського метро був припинений рух поїздів у напрямку станції “Майдан Незалежності”.

Як передає кореспондент УНІАН, причина – поломка потяга на цій лінії. Зараз рух поїздів відновлено.

Не дивлячись на те, що рух поїздів був перекритий, працівники станції не заблокували турнікети, і люди безперешкодно потрапляли на станції, де з часом зібрався великий натовп.

Крім того, на станції Оболонь в згаданий час не працював мобільний зв`язок.