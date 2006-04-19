Харківський губернатор не дотягнув до мільйона

Голова Харківської обласної державної адміністрації Арсен АВАКОВ задекларував 471300,05 гривень сукупного доходу за 2005 рік.

З них заробітна платня - 204293,41 грн. (січень-лютий 2005 р. - голова наглядової ради АТ "Інвестор" та АКБ "Базис"; березень-грудень 2005 р. - голова Харківської облдержадміністрації), дивіденди - 123861,64 грн. і доход від продажу автомобіля - 143145,00 грн. У своїй декларації А.АВАКОВ також вказав, що володіє земельною ділянкою (12 соток), трьома квартирами (дві у Харкові, одна - в Чугуєві) та гаражем, повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації.

Крім того, губернатор володіє автомобілем "Сітроен Zx10", має 208401,73 грн. банківських заощаджень та володіє цінними паперами на суму 205477,34 грн.

Дружина А.АВАКОВА, Інна Дмитрівна, заробила впродовж минулого року 93881,89 грн., має 96330,53 грн. банківських вкладів та володіє цінними паперами на суму 679618,87 грн.

Голова облдержадміністрації також має зобов’язання фінансового характеру. В тому числі за договорами позики - 23111,95 грн. та за договорами найму - 52821,74 грн.