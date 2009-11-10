Тігіпко побачив зло, більше за інфляцію

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО заявляє, що Національний банк України повинен кредитувати економіку, а не уряд.

Так кандидат у президенти прокоментував УНІАН заяву керівника групи радників голови НБУ Валерія ЛИТВИЦЬКОГО про те, що помірна інфляція в жовтні зберігає можливість для зниження Національним банком ставок за активними операціями. Зокрема, йшлося про можливе зниження ставок за кредитами "овернайт" без забезпечення з 17% до 16%, за кредитами під забезпечення – з 15,5% до 15%, а облікової ставки – з 10,5% до 10,4 %.

За словами С.ТІГІПКА, «нинішня ціна грошей, встановлена Нацбанком, робить неможливим відновлення економічного зростання».

«Грамотні уряди накачують банки грошима, щоб стимулювати свої економіки. А от НБУ старанно оберігає українську економіку від припливу дешевих грошей, – говорить колишній міністр економіки. – Навіть косметичне зниження ставки Нацбанку на піввідсотка – до 15% означає, що кінцеві позичальники зможуть отримувати гривню, мінімум, під 20% річних».

«На жаль, Україна повернулася в початок 90-х років, коли гроші потрапляли в економіку з НБУ винятково через держбюджет, – стверджує С.ТІГІПКО. – Треба негайно відновити рефінансування банків під нормальний відсоток, бо кредит буде й надалі недоступним для суб`єктів господарювання. У нинішніх умовах наявне падіння ВВП є набагато більшим злом, ніж загроза інфляції вище від очікуваних 13-14%».