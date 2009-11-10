Ющенко просить Стельмаха закрити дірки на двох заводах

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив голові Національного банку України Володимиру СТЕЛЬМАХУ оперативно вжити всіх необхідних заходів для вирішення проблем в авіаційній галузі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України.

Перед відльотом до Херсонської області В.ЮЩЕНКО провів зустріч з В.СТЕЛЬМАХОМ і обговорив з ним питання економічного розвитку держави та монетарної політики. Глава держави звернув увагу на питання розвитку авіабудування. Зокрема йшлося про невідкладні заходи щодо розвитку авіабудівної галузі та фінансування відновлення серійного виробництва літаків на ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» та Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві.