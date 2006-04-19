Черновецький Ткачуку: ”Посада - ніщо, совість - все”

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розмовляв по телефону з усунутим з посади директором Державного комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Київ» Валерієм ТКАЧУКОМ і заспокоїв його тим, що посада – не головне.

Як сказав він учора увечері в інтерв`ю ТРК „Київ”, «ніяких звільнень у вас не відбулося. Є всього лише моє бажання перевірити господарську діяльність. І тимчасово усунена від обов`язків всього лише одна людина. Сьогодні, дізнавшись про його занепокоєння, я зателефонував йому і сказав, щоб він не так близько брав це до серця. Ну не можна вмирати через посаду. Посада - ніщо. Совість – усе! Я думаю, що ця розмова йому була по душі, - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження, згідно з яким директор ТРК «Київ» В.ТКАЧУКА усунено з посади і призначено проведення службового розслідування.

Того ж дня В.ТКАЧУК з гіпертонічним кризом був госпіталізований у реанімаційне відділення Київського НДІ кардіології ім. академіка Стражеско.