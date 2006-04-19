Шерон Стоун буде в журі на конкурсі краси у Києві?

Вперше за свою 60-річну історію конкурс краси "Міс Європа" буде проведено в Україні. Огляд європейських красунь вважається одним із найпрестижніших. Право на проведення "Міс Європа-2006" і двох подальших конкурсів купили відомий композитор Омар АРФУШ і агентство "Супер Нова", пише сьогодні газета «Факты».

Відбірний тур почнеться в червні і триватиме місяць. Змагатися між собою будуть переможниці обласних конкурсів краси. А фінал, на якому зберуться красуні з усіх європейських країн, пройде в жовтні-листопаді. Правда, поки що організатори не вирішили, де саме він відбудеться: у Палаці "Україна" або Палаці спорту. Конкурс проходитиме подібно до "Євробачення". Глядачі разом з журі в режимі прямого ефіру шляхом голосування визначать переможницю. До речі, за всю історію "Міс Європа" українки жодного разу не займали призових місць.

«Ми раді, що конкурс пройде саме в Україні, - сказав О.АРФУШ. - Тут живуть найкрасивіші дівчата в Європі. Чесно кажучи, проведення "Міс Європа-2006" в Києві було однією з умов купівлі шоу. Я ще точно не знаю, хто ввійде до складу журі, можу лише сказати, що це будуть відомі люди. Зараз ведуться переговори з Шерон СТОУН про те, щоб вона очолила суддів».