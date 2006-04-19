У Київській адміністрації живе нечистий дух

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає, що приміщення столичної міськдержадміністрації потрібно очистити від нечистих духів, для чого він хоче найближчим часом запросити туди священиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у вчорашньому інтерв`ю ТРК „Київ”.

«Я думаю, що днями я попрошу моїх братів із двох православних конфесій, щоб вони гарненько попрацювали над будівлею на Хрещатику, 36», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він допускає, що «нечистий дух» опинився в будівлі КМДА, оскільки думка матеріальна, «було багато поганих думок за спиною КМДА».

На прохання телеведучого розкрити секрет, до якої віри він все ж таки належить, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відповів: «У мене немає ні хвоста, ні рогів. Я ніякий не сектант. Я православний. Я хрещуся на ікону і я поважаю православну церкву».

Але при цьому він зазначив, що із задоволенням слухає проповіді, наприклад, в католицькому храмі і добре відноситься до будь-якої людини незалежно від кольору шкіри або чогось іншого. «Головне, щоб вона була патріотом, щоб хотіла змін і щоб я їй вірив», - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.