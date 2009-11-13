Ющенко: за ці роки я переніс 26 операцій по 4 години кожна

Більше тисячі жителів міста Кременчука прийшли на зустріч із Віктором Ющенком, який в рамках президентської кампанії-2010 відвідав Полтавщину. Під час свого виступу Ющенко окреслив основні досягнення України за чотири роки його президентства.

«Показники приросту ВВП не опускались нижче 7,5%. Це один з найвищих показників в Європі. У аграрній сфері ми посідаємо 4 місце в світі з експорту кукурудзи, 5 місце з експорту зерна і перше по ячменю та олії»,- відзначив Ющенко.

За його словами, за останні кілька років наша держава відкрилася світу як Україна туристична: «До нас почало приїздити більше туристів, ніж до Туреччини - на рівні Іспанії та Італії».

Віктор Ющенко підбив підсумки міжнародної співпраці України. Він відзначив наступне: «Моя політика дуже проста. Вона ґрунтується на унікальності нашого геополітичного становища. Нам принципово важливо мати дружні стосунки з Росією. Незважаючи на те, що вони не найкращі - товарообіг між нами зріс більше, ніж у два рази. Але на Заході, в країнах ЄС – це регіон другий в світі за капіталом, у нас ще більше інтересів. Ми укладаємо угоду про асоціацію ЄС - це останній щабель перед вступом до Європейського співтовариства. Цей процес пройшли Польща та інші держави».

Кандидат у Президенти назвав результатом своєї політики і 38 млрд. іноземних інвестицій. «До того, як я прийшов, було лише 8 млрд. інвестицій. Зараз за рік в середньому в Україну надходить від 9 до 12 млрд.»

«Я гордий, що в нашій країні існує вільний журналіст. Переконаний, що незалежна Україна може існувати лише в демократичному розвитку», - додав Ющенко.

Говорячи про те, що б хотілося зробити в майбутньому, Президент згадав про зміни до Конституції. «Україні потрібне реформування, демократизація, національне становлення. Якщо суспільство підтримає зміни до Конституції, то це відкриє шлях до вирішення більшості проблем», - наголосив Ющенко.

Він також висловив переконання в тому, що необхідна мажоритарна система виборів на місцях – починаючи з села, району, міста. «Повинні бути відкриті списки для голосування, щоб люди могли оцінити не лише перших п’ять місць у виборчому списку, а й сорокове чи сімдесяте», - підкреслив Ющенко. Він додав – якби за такою системою голосували до цього, то 400 депутатів взагалі не пройшли б в парламент.

Окремо Ющенко зупинився на інших пропозиціях до Конституції, зокрема на ідеї двопалатного парламенту.

Говорячи про особисту ціну, яку довелося сплатити за діяльність на посаді Президента, Ющенко сказав: «Мало хто знає, але за ці роки я переніс 26 операцій по 4 години кожна. В п’ятницю після роботи я лягав на операційний стіл, а в понеділок ішов на роботу. Я як ніхто інший в цій країні борюся за неї, за її інтереси».

Він закликав людей обирати на виборах не особистостей, а систему цінностей.

Крім питань, Ющенко отримав від виборців чимало записок із словами підтримки і вдячності. Одна жінка написала: «Спасибі, що Ви є. Від цього якось спокійніше на душі». Після зустрічі люди оточили Ющенка, щоб поспілкуватися з ним і висловити йому свою підтримку.