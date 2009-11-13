Франція сподівається, що Ющенко і Тимошенко домовляться

Франція чекає від України сигналу щодо відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції у Києві держсекретар з європейських справ МЗС Франції П’єр ЛЕЛЛУШ.

«Ми чекаємо від України важливого сигналу на користь відновлення співпраці з МВФ у той складний момент, який має місце сьогодні», - сказав він.

П.ЛЕЛЛУШ також повідомив, що у ході свого візиту в Україну він мав зустрічі з українськими посадовцями і політиками.

«Я мав нагоду зазначити, що необхідно трохи більше лідерства і трохи більше єдності серед політичних керівників цієї держави», - додав він.