12 депутатів просили взяти на поруки шефа, пійманого на хабарі

19:22, 16 листопада 2009
Політика
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Жінка чиновинка влаштувала в суді бійку

Києво-Святошинський районний суд продовжив на два місяці термін утримання під вартою першого заступника міського голови Вишневого Володимира СТУЖУКА, якому висунуто звинувачення в хабарництві.

Як передає кореспондент УНІАН, на судовому засіданні 16 листопада було зачитано клопотання 12 депутатів Вишневської міської Ради та кількох посадових осіб виконавчого комітету Вишневого про взяття В.СТУЖУКА на поруки. У клопотанні, зокрема, зазначається, що «Володимир СТУЖУК за роки роботи у Вишневому зарекомендував себе високопрофесійним менеджером, завдяки йому у власність територіальної громади передано чимало квартир, він долучився до введення в експлуатацію двох цифрових телефонних станцій і сприяв розвитку підприємництва у Вишневому». Автори звернення також просили обрати затриманому інший запобіжний захід, оскільки на його утриманні перебувають мати, брат і дочка.

Депутат міської Ради Вишневого Андрій КУЦЬ повідомив УНІАН, що 12 депутатів, які поставили свої підписи під клопотанням про звільнення В.СТУЖУКА, якраз і голосували за виділення вказаної ділянки.

Під час судового засідання сталася бійка: дружина В.СТУЖУКА Ольга намагалася перешкоджати роботі оператора місцевої незалежної телестудії «Регіон» Андрія ЛОСЯ й розбила йому окуляри.

За словами А.КУЦЯ, місто Вишневе сьогодні фактично не має керівництва: міський голова Анатолій ГОШКО перебуває на лікарняному (госпіталізований), першого заступника В.СТУЖУКА утримують під вартою, посада секретаря міської Ради вакантна, виконком не має кворуму, а депутати протягом двох місяців не можуть зібратися на сесію.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня В.СТУЖУКА було затримано при отриманні ним хабара в розмірі 2,5 млн. грн. Це була перша частина хабара – усього він вимагав майже 5 млн. грн. у підприємця за виділення під будівництво комерційного центру 10 гектарів міської землі. 21 вересня суд обрав як запобіжних захід утримання В.СТУЖУКА під арештом протягом двох місяців.

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