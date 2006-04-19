Тимошенко просить показати її на ”5 каналі” без Порошенка

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО звертається до “5 каналу” з проханням надати їй право на репліку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, зокрема, на прес-конференції Ю.ТИМОШЕНКО 18 квітня її було запрошено до виступу у прямому ефірі “5 каналу”. Жодних попередніх умов для Ю.ТИМОШЕНКО, в тому числі і стосовно можливих опонентів у ефірі, з боку телеканалу не висувалося.

По обіді 18 квітня “5 канал” запропонував Ю.ТИМОШЕНКО взяти участь у прямому ефірі, при цьому як її опонента визначив члена “Нашої України” Петра ПОРОШЕНКА. Ю.ТИМОШЕНКО відмовилася взяти участь у цій розмові з принципових переконань, повідомили у прес-службі БЮТ.

П.ПОРОШЕНКО, на переконання Ю.ТИМОШЕНКО, є лідером однієї з груп впливу у блоці „Наша Україна”, який веде переговори щодо створення коаліції з Партією регіонів, дискредитує команду Президента, сам блок „Наша Україна” і блокує формування Коаліції демократичних сил у парламенті, підкреслили в БЮТ. “Відповідно, вести розмову з паном ПОРОШЕНКОМ Юлія ТИМОШЕНКО вважає за неможливе з морально-етичних міркувань”, йдеться у повідомленні.

Однак незважаючи на відмову Ю.ТИМОШЕНКО від цього проекту, П.ПОРОШЕНКО був присутній в прямому ефірі “5 каналу” без опонента, хоча, як зазначають у БЮТ, настільки відомо, засади редакційної політики телеканалу передбачають збалансованість інформаційної політики та наявність різних точок зору щодо тієї чи іншої проблеми.

Принагідно прес-служба БЮТ також нагадує, що в ході виборчої кампанії Ю.ТИМОШЕНКО кілька разів пропонувала телевізійну дискусію для Юрія ЄХАНУРОВА та Віктора ЯНУКОВИЧА, але, зважаючи на їхню відмову, права на виступ Ю.ТИМОШЕНКО надано не було. Більше того, одного разу “5 канал” взагалі відмовив Ю.ТИМОШЕНКО у виступі за вже погодженим раніше запрошенням тільки через те, що у студії „не було опонента”, підкреслили в БЮТ.

Тому враховуючи те, що П.ПОРОШЕНКО був присутній у прямому ефірі “5 каналу” 18 квітня одноосібно і дозволив собі опуститися до прямих образ на адресу Ю.ТИМОШЕНКО та неправдивих обвинувачень, лідер БЮТ просить “5 канал” надати їй право на репліку.