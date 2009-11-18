БЮТ хоче поборотися за «грипозний» мільярд позачергово

Фракція БЮТ вимагатиме, аби завтра Верховна Рада позачергово розглянула питання щодо подолання вето Президента України на закон щодо виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

«Ми завтра будемо просити, щоб його внесли позачергово, проголосували і подолали вето», - сказав він.

А.КОЖЕМ’ЯКІН прогнозує, що за подолання вето на цей закон знайдеться як мінімум 400 голосів народних депутатів.

«Народ чекає це рішення, а Президент і деякі його прибічники роблять все, щоб хворі потихеньку вмирали. Я вважаю, що це геноцид для українського народу», - сказав він.

При цьому А.КОЖЕМ’ЯКІН додав, що головне, аби цей документ уже надійшов до Верховної Ради, оскільки останнім часом складається практика, що Секретаріат Президента невчасно повертає документи.