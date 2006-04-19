У Львові горіла академія з учнями

Сьогодні близько 12-ї години у приміщенні комп’ютерної академії “ШАГ” на вулиці Хімічній у Львові виникла пожежа, яка повністю охопила другий поверх навчального закладу.

Як повідомив УНІАН начальник прес-центру Головного управління МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО, рятувальники евакуювали 35 учнів з палаючої будівлі. Разом з тим у приміщенні залишалося ще 12 дітей, які стали фактично заручниками вогню, оскільки аудиторія, в якій вони знаходилися, була “відрізана” вогнем від сходової клітки. Рятувальники провели спецоперацію з порятунку дітей із задимленої та палаючої аудиторії, в якій були, до того ж, загратовані вікна.

“На щастя, діти, яким загрожувала загибель від вогню та чадного газу, оскільки горіла пластикова обшивка коридору, всі врятовані завдяки мужності рятувальників, які почергово винесли їх з палаючого приміщення. Жертв вдалося уникнути. На даний час пожежа локалізована, завдані збитки підраховуються”, - поінформував П.ВАСИЛЕНКО.

Як зазначив керівник прес-центру, за попереднім висновком експертів, причиною пожежі стала легкозаймиста рідина, якою працівники академії сьогодні проводили очистку пластикових панелей в коридорі навчального закладу.