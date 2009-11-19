Тігіпко: уряд убиває вітчизняний газовидобуток

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО заявляє, що уряд “вбиває вітчизняний газовидобуток”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував новину про те, що «Укрнафті» не вдалося добитися від суду визнання прав на 8,5 млрд. кубометрів газу, закачаних у підземні сховища в 2005-2008 роках. Компанія відмовилася продавати цей газ населенню за заниженими цінами, до чого її зобов’язує відповідна постанова уряду. «Нафтогаз України» самостійно здійснював продаж палива без узгодження зі своєю дочірньою структурою, йдеться у повідомленні.

«Мало того, що ціни на газ для населення не покривають навіть собівартості його видобутку, то «Нафтогаз» примудряється ще й заробляти на пільговому паливі», - зауважив С.ТІГІПКО.

«Компанія «Укрнафта», в якій понад 40% акцій належить приватному капіталу, не хоче продавати газ собі на збиток, і її можна зрозуміти. Більше того, незалежно від форми власності, підприємства не повинні працювати в мінус – ця дорога веде в нікуди», – впевнений С.ТІГІПКО.

За його словами, непопулярне рішення про підвищення цін на газ рано чи пізно буде ухвалене, і що довше влада зволікатиме з ним, то різкішим виявиться зростання цін.

Парадоксальною він назвав ситуацію, коли ціни, за якими материнська компанія – «Нафтогаз» – закуповує паливо у своїх дочірніх структур, в два-три рази нижчі від кінцевої ціни реалізації газу населенню.

«Це не що інше, як вимивання оборотних коштів видобувних компаній. Різниця йде на оплату російського газу чи просто розкрадається, – сказав С.ТІГІПКО. – Такий стан справ у підсумку виллється в різке скорочення власного видобутку та нарощування імпорту».