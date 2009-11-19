Експерт: у Ющенка вважають, що Янукович - менше зло, ніж Тимошенко

В оточенні Президента України Віктора ЮЩЕНКА вважають, що Віктор ЯНУКОВИЧ - менше зло, ніж Юлія ТИМОШЕНКО. Таку думку висловив директор Інституту Горшеніна, політолог Кость БОНДАРЕНКО сьогодні на прес-конференції в інформаційному агентстві «Міст-Харків ».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Інституту Горшеніна, за словами К.БОНДАРЕНКА, «в середовищі нинішнього Президента вважають, що з В.ЯНУКОВИЧЕМ можна домовитися про збереження нинішніх схем і нинішньої системи». Зрозуміло, зазначає політолог, «що багато представників оточення В.ЮЩЕНКА після приходу до влади Ю.ТИМОШЕНКО потраплять, як то кажуть, під роздачу. Навіть на прикладі Харкова можна припустити, що прихід до влади Ю.ТИМОШЕНКО символізуватиме кінець імперії (голови Харківської обласної державної адміністрації Арсена) АВАКОВА. Хоча сьогодні, за деякими даними, Арсен Борисович і намагається вибудовувати свої відносини з прем`єр-міністром, його заступники активно готують те, що апаратною мовою називається «золотими парашутами». Та ж ситуація – і в інших регіонах. Тому оточення В.ЮЩЕНКА робить ставку на В.ЯНУКОВИЧА, в першу чергу, за принципом «ворог мого ворога – мій друг».

На думку політолога, Ю.ТИМОШЕНКО є небажаним кандидатом із точки зору багатьох зовнішніх і внутрішніх сил. «Можна пригадати давньогрецьку легенду про битву Геракла з Лернейською Гідрою. Коли Геракл відрубував голови Гідрі, з болота виліз величезний рак, який кусав Геракла за ноги й заважав воювати з чудовиськом. Я не провожу паралелі між Гераклом і ТИМОШЕНКО. Мені просто смішно спостерігати, як Секретаріат Президента взяв на себе функції болотяного рака, який розуміє, що це – не його гра, це гра двох електоральних титанів, але який всіляко прагне кусати Ю.ТИМОШЕНКО, граючи на стороні В.ЯНУКОВИЧА», - сказав К.БОНДАРЕНКО.

Політолог вважає, що сьогодні оточення В.ЮЩЕНКА намагається всіляко понизити рейтинги Ю.ТИМОШЕНКО, розуміючи, що у прем`єр-міністра є можливість істотно наростити свій електорат у другому турі. Саме тому, стверджує К.БОНДАРЕНКО, «сьогодні ведеться пошук компромату на Ю.ТИМОШЕНКО в штаті Нью-Джерсі. Саме тому Україна негласно клопотала про скорочення терміну Павлу ЛАЗАРЕНКУ і тепер веде переговори про його дострокове звільнення – він має стати важкою «антитимошенківською» артилерією. Саме тому В.ЮЩЕНКО підписав закон про соціальні виплати і ветував закон про мільярд на боротьбу з епідемічною ситуацією».

«Останні події взагалі викликають сміх: знаючи, що в Ялті має відбутися саміт СНД, на якому планується зустріч Ю.ТИМОШЕНКО і Володимира ПУТІНА, В.ЮЩЕНКО – в піку прем`єру – запросив до Києва Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ», - зазначив політолог.