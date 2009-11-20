Путін і Тимошенко «жартували» про Ющенка і Саакашвілі

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН з іронією прокоментував сьогоднішній візит в Україну Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ, порадивши його українському колезі Віктору ЮЩЕНКУ провести вечерю без краваток.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПУТІН сказав на спільній з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО прес-конференції за підсумками двосторонніх переговорів у Ялті.

«Чим займалися наші колеги – гадки не маю, але, думаю, що двом президентам завжди є про що поговорити, щось обговорити, кудись сходити. “Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, что вместе продули они”, - сказав В.ПУТІН, коментуючи на прохання журналістів сьогоднішню зустріч В.ЮЩЕНКА і М.СААКАШВІЛІ.

В.ПУТІН повідомив, що після усіх сьогоднішніх заходів у нього буде спільна вечеря з Ю.ТИМОШЕНКО.

«Ми разом підемо зараз на вечерю, мене колега запросила. Говоритимемо про Чехова», - сказав російський прем`єр.

При цьому він порадив В.ЮЩЕНКУ і М.СААКАШВІЛІ вечеряти без краваток.

«Що можна ще порадити, порекомендувати? Двом президентам краще проводити вечерю, якщо вони вечерятимуть без краваток, краватки нині в ціні. Не приведи господи... Ну ви мене розумієте», - сказав В.ПУТІН.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО зі сміхом зауважила, що вона точно без краваток може проводити вечері.

«Зжере гість (М.СААКАШВІЛІ) ЮЩЕНКА ще його краватку», - додав В.ПУТІН.

При цьому російський прем`єр зазначив, що його сьогоднішня зустріч з Ю.ТИМОШЕНКО була дуже корисною, оскільки вирішувалися життєво важливі, істотні питання, що стосуються як РФ, так і України.

«Я знаю, чим ми займалися... Ми говорили сьогодні про співпрацю в космосі, машинобудуванні, енергетиці, в авіабудуванні», - сказав В.ПУТІН.