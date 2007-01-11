Верховна Рада достроково припинила повноваження Лукаш

“За” проголосувало 372 депутати

Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата України Олени ЛУКАШ (фракція Партії регіонів). Як передає кореспондент УНІАН, “за” дане рішення проголосувало 372 із 433 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Як повідомляв УНІАН, О.ЛУКАШ призначена заступником міністра Кабінету Міністрів України і не може, згідно з Конституцією України, поєднувати роботу у виконавчих структурах з депутатськими повноваженнями.

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