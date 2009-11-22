Янукович: на першому місці - створення ефективної виконавчої машини

Партія регіонів готова поглиблювати співпрацю і обмінюватися досвідом з партією «Єдина Росія»

Про це повідомив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи на 11-му з`їзді партії «Єдина Росія» у Санкт-Петербурзі.

«Політичні партії професіоналів і патріотів повинні стати справжньою школою для формування державницького класу. Нам дуже важливий і цінний досвід «єдиноросів», які стали стрижневою державною силою в РФ», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, обмін досвідом і співпраця Партії регіонів і «Єдиної Росії» може стати ще одним ефективним механізмом українсько-російського зближення.

«На перше місце виходить створення гнучкої ефективної машини виконавчого механізму. Ключове значення до цієї проблеми набуває людський чинник – кадри вирішують все. Критично мало управлінців із державним мисленням і таких, що розуміють, як працює державна машина», - заявив він.

«Без здорової і свіжої крові ми можемо на десятиліття загрузнути в корупції, чинушестві і управлінському феодалізмі, тому я великі надії пов`язую з партійним активом Партії регіонів, і я думаю, що в «Єдиній Росії» стоїть це ж саме питання», - додав він.