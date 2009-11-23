Луценко прогнозує новий Майдан

Після президентських виборів може відбутися повторення Майдану 2004 року.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко в ефірі 5 каналу.

"Я не виключаю, що якщо в нас відбудеться невдача при ротації політичних еліт, якщо влада не зуміє навести лад і дисципліну у власних лавах, якщо вона не зможе відповісти людям на їхню вимогу навести порядок в країні і забезпечити диктатуру права і закону, то неминучі певні акції протесту", - зазначив він.

За словами міністра, при різних комбінаціях такі акції протесту "можуть вивести на вулиці дуже багато людей". "Тоді стануть актуальними радикальні перетворення", - додав Луценко.

"Сподіваюся, що наступні президентські вибори дадуть спокійну відповідь на нового лідера, який зможе привести Україну закон і порядок", - сказав він.

"Якщо такого не буде, я не виключаю, що люди в своєму незадоволенні можуть піти на повторення Майдану, і якщо це буде потрібно – я не бачу в цьому ніякої трагедії", - наголосив голова МВС.

Відповідаючи на питання, чи вийде сам Луценко на новий Майдан, він заявив: "Якщо цей Майдан буде відповідати моїм переконанням, то вийду, при чому в такій же якості, як і 2004 році".

Крім того, міністр заявив: "Протистояння між Тимошенко і Ющенком, яке постійно продукується із секретаріату президента, не просто допомагає Януковичу. Це ще було б півбіди. Воно знищує перспективи України, як держави".

"Ніхто з закордонних партнерів не хоче говорити з Україною про серйозні речі, поки ми самі не розберемося у своєму домі", - сказав він.

"Скільки не намагалися примирити Віктора Андрійовича з його вчорашньою командою – це не вдалося нікому. Ні українським політикам, і я це пробував робити...не вдалося це й закордонним посередникам. Не вдається це й людям, які демонструють Ющенку мінімальну підтримку", - заявив Луценко.

Українська правда