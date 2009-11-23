Ющенко полетів на похорон однокласника?
11:49, 23 листопада 2009Політика
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Літак не змогли посадити в Тернополі
Літак Ющенка через несприятливу погоду не зміг долетіти до Тернополя і здійснив посадку у Львові
Щойно на аеродромі у Львові приземлився літак Президента України Віктора ЮЩЕНКА.
Як повідомили УНІАН у Львівській обласній державній адміністрації, президентський літак здійснив вимушену посадку у Львові через неможливість приземлитися у зв’язку з несприятливими умовами (сильний туман) в Тернополі, куди В.ЮЩЕНКО направлявся з робочою поїздкою.
Зі Львова В.ЮЩЕНКО автомобілем вирушить до Тернополя.
За даними поінформованого джерела, В.ЮЩЕНКО поїхав на похорон однокласника.
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