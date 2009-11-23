Ющенко полетів на похорон однокласника?

Літак Ющенка через несприятливу погоду не зміг долетіти до Тернополя і здійснив посадку у Львові

Щойно на аеродромі у Львові приземлився літак Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомили УНІАН у Львівській обласній державній адміністрації, президентський літак здійснив вимушену посадку у Львові через неможливість приземлитися у зв’язку з несприятливими умовами (сильний туман) в Тернополі, куди В.ЮЩЕНКО направлявся з робочою поїздкою.

Зі Львова В.ЮЩЕНКО автомобілем вирушить до Тернополя.

За даними поінформованого джерела, В.ЮЩЕНКО поїхав на похорон однокласника.