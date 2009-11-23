У Житомирі підірвали джип депутата

Депутат Житомирської міськради Бенівський заявляє про скоєний на нього замах

Житомир. 23 листопада. УНІАН. Депутат Житомирської міської ради Анатолій БЕНІВСЬКИЙ заявляє про скоєний на нього замах.

Як повідомив А.БЕНІВСЬКИЙ кореспонденту УНІАН, «замах вчинено вчора пізно увечері».

«Вчора біля місця моєї роботи підірвано мій джип, а сам я дивом уцілів, оскільки вийшов на хвилинку з машини», - заявив А.БЕНІВСЬКИЙ.

Депутат міськради, який також є виконувачем обов’язків директора житомирського КП «Ремпобуттехніка», пов’язує цей випадок з власною політичною, а також професійною діяльністю.

«На моє підприємство рік тому було вчинено рейдерський напад, а сам я дуже критично виступав на останніх сесіях Житомирської міськради проти незаконної приватизації землі в межах міста», - сказав А. БЕНІВСЬКИЙ.

Депутат міськради від СПУ повідомив, що з цього приводу вже звернувся до Корольовського райвідділу міліції Житомира і ведеться розслідування.

«Мою машину довго гасили пожежні, усе зафіксовано рятувальниками та працівниками ДАІ, мені просто пощастило залишитися в живих. Є свідки, які бачили, як невідомі підкладали вибухівку під мою машину», - стверджує А.БЕНІВСЬКИЙ.