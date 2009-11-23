Литвин: влада свідомо нищить обороноздатність країни

Кандидат в Президенти, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН впевнений, що відбувається свідоме нищення національної обороноздатності чинною владою.

Про це він заявив сьогодні під час зустрічі колективом заводу «Артем», повідомили УНІАН в його прес-службі.

«Якщо оцінювати обороноздатність країни – вона знаходиться на найнижчій позначці. Відбувається процес остаточного руйнування оборонного відомства. Одна з причин – політичне протистояння», - сказав В.ЛИТВИН.

Він вважає, що національний військово-промисловий комплекс має великий потенціал, але не завдяки, а всупереч державній політиці. «Якщо говорити про можливості та обороноздатність країни та для нарощення експортного потенціалу ВПК – цілком очевидно, що приклад заводу «Артем» свідчить про колосальні можливості. Пульсує інженерна думка, працюють титанічними зусиллями», - наголосив В.ЛИТВИН. Політик нагадав, що протягом десятиліть на заводі створювалися найпередовіші зразки озброєнь для потреб оборони Радянського Союзу, і тому для збереження та розвитку наукоємкого виробництва сьогодні Україні вкрай необхідно відновити нормальні взаємовигідні стосунки з Росією. Він пояснив це тим, що український ВПК на 40% пов`язаний з Росією.