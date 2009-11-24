Галичанка з біг-бордів Ющенка: ніхто не пропонував мені от кутюр

Ірина Іваночко, завідувач відділу культури Миколаївської райдержадміністрації Львівської області, жінка, обличчя якої розміщено на білбордах в рамках агітаційної кампанії Віктора Ющенка, в інтерв’ю газеті «Високий Замок» розповіла, чому вона взяла участь у кампанії і чому підтримує нинішнього главу держави.

«Шістнадцятий рік викладаю дітям музику, тож маю що порівнювати. За час президентства Ющенка відчувалася посилена турбота про духовність. Бачу, як багато наш Президент зробив для відродження національної культури по всій країні. Це співзвучне моїм думкам, мріям – тому я у «Нашій Україні», тому щиро підтримую Віктора Ющенка, - говорить Ірина. - Як людина мистецтва я висловила свої внутрішні відчуття. І відповідаю за всі свої слова. Ніхто їх мені не нав’язував».

Ірина Іваночко розповіла, що участь у кампанії для неї була справою добровільною.

«Передзвонили з центрального штабу «Нашої України», запитали, чи готова висловити своє ставлення до нашого Президента, чи згідна, щоб моє фото появилося на плакаті. Зазначили - справа добровільна. Ні я не повинна нікому платити ніяких грошей, ні мені ніякого гонорару за політичну рекламу не буде. Без вагань погодилася, бо мені не треба було нічого придумувати, - говорить «нашоукраїнка». - Фотографувалася у своєму звичному одязі, який використовую у повсякденному житті, ніхто не пропонував мені «от кутюр». Ніхто нікому не робив модельних зачісок. Все відбувалося природно, натурально. І мої думки теж натуральні, ніхто їх мені не підказував…».