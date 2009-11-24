ЄЦ хоче почути від Тимошенко заяву про підвищення тарифів вже зараз

Член президії партії “Єдиний Центр”, народний депутат Василь ПЕТЬОВКА переконаний, що наміри прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО зберегти тарифи на енергоносії для населення на сьогоднішньому рівні є “заграванням” з людьми напередодні виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Єдиного Центру», він наголосив, що споживачі не можуть платити за енергоресурси меншу ціну, ніж та, за якою їх закуповує держава, тому намагання прем’єр-міністра і керівників місцевих органів влади відкласти зміну тарифів на післявиборчий період обертаються додатковими економічними втратами.

В.ПЕТЬОВКА зауважив, що сьогодні газ для населення коштує на чверть нижче собівартості його видобутку в Україні, сировина ж для атомних електростанцій і теплоенергостанцій за останні кілька років зросла наполовину.

«Тому уряд, який говорить про відсутність причин для зростання тарифів, робить усім ведмежу послугу. Людей не готують до того, що тарифи будуть підвищені, а вкотре хочуть поставити перед фактом. Піднімати ціни все одно доведеться, але влада, напевно, хоче дочекатися 31 травня, коли будуть підведені перші результати місцевих виборів», - вважає депутат.

На переконання В.ПЕТЬОВКИ, замість того, щоб займатися шоковою терапію, влада мала б запропонувати план поступового зростання тарифів до рівня, які дозволить покривати видатки і гарантувати хоча б мінімальний прибуток.

«Цей план повинен бути представлений у вигляді закону, який має закріпити єдиний порядок, методику і формулу обрахування тарифів залежно від ціни енергоресурсів. Таким чином, вартість послуг і в столиці, і в райцентрі буде обраховуватися на однаковій, законодавчо закріпленій основі, і жоден мер не зможе завищувати тарифи на свій розсуд», - наголосив В.ПЕТЬОВКА.

При цьому, підкреслив він, має зберігатися загальнодержавна система субсидій на житлово-комунальні послуги для малозабезпечених категорій населення. Водночас, якщо місцева влада матиме достатньо ресурсів, вона може корегувати тарифи у бік зменшення для своєї громади.

Крім того, В.ПЕТЬОВКА заявив, що зростання тарифів автоматично має означати підвищення вимог до якості послуг, які надаються населенню: якість води, температура батарей, напруга у електромережі має відповідати ціні, а люди мають платити лише за те, що вони реально споживають, і не оплачувати втрати від напівзруйнованого житлово-комунального господарства.

«Вирішення питання тарифів на законодавчому рівні гарантуватиме, що ця тема вкотре не стане заручником політичних баталій. Держава має бути чесною перед своїми громадянами. І якщо є необхідність підняття тарифів, вона повинна їх про це повідомити вже зараз, а не чекати закінчення виборів», - наголосив представник «Єдиного Центру».