У Литвина готові віддати Тимошенко мільярд

Блок Литвина голосуватиме за подолання вето на закон про виділення 1 мільярду гривень на боротьбу з епідемією грипу.

Про це заявив депутат від Блоку Литвина Олег Зарубінський в ефірі 5 каналу.

"Ми вважаємо, що треба бути послідовними і виходити з елементарного здорового глузду. Якщо ми буквально 20 днів тому проголосували за законопроект, ми будемо і зараз його відстоювати", - наголосив він.

"Ми будемо голосувати за те, щоб був виділений мільярд на охорону здоров`я, і щоб був виділений, перш за все, на медичне обладнання", - заявив депутат.

Водночас Зарубінський вважає, що "істерика з приводу свинячого грипу є зайвою і політизованою".

Відповідаючи на питання, чи підпише спікер Володимир Литвин цей закон у випадку подолання парламентом президентського вето і відмови глави держави його підписати, депутат зазначив: "Ще не було жодного випадку, коли Литвин порушував чинне законодавство".

Крім того, коментуючи заяви Партії регіонів про намір відправити у відставку уряд Юлії Тимошенко, він сказав: "Якщо ставиться питання про відставку уряду за місяць і два тижні до виборів президента, в мене виникає питання – це піар, чи це реальна позиція для досягнення результату".

"Якщо самі ініціатори відставки уряду за місяць до виборів, коли йдуть серйозні кризові проблеми, розуміють, що їм це не вдасться, для чого вони це роблять? Залишається просто піар", - вважає Зарубінський.

Українська правда