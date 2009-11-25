Ющенко бачить два виходи з парламентської кризи

«В українському парламенті немає більшості, яка б взяла на себе відповідальність за ситуацію в країні», - заявив під час зустрічі з виборцями у Прилуках кандидат в Президенти Віктор Ющенко.

Президент нагадав, що він звернувся до Конституційного Суду з проханням розтлумачити ситуацію, коли фракції створили коаліцію, але у ній немає 226 голосів. «КС дав відповідь: якщо більшість депутатів фракції проголосували - значить коаліція більшості є. Демократична Конституція не повинна такого допускати, - вважає Ющенко. – Саме тому Конституція потребує змін».

Ющенко констатував - за рахунок такої коаліції прем’єр-міністр лише забезпечує свою присутність у владі. «В результаті ми маємо парламент без більшості і стагнацію уряду, де половина крісел порожні», - зазначив кандидат.

Президент сказав, що із сьогоднішньої парламентської кризи є два виходи: перший – парламент змінює більшість, змінює прем’єра і виходить на роботу у чинному складі Верховної Ради; другий варіант, більш ймовірний, - це дострокові вибори. При цьому Ющенко запевнив, що у будь-якій ситуації він буде діяти в рамках Конституції.

Водночас Ющенко зауважив, що від нинішнього складу парламенту навряд чи варто очікувати скасування недоторканності.