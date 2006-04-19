Апеляційний суд залишив без розгляду скаргу Омельченка

Апеляційний суд міста Києва залишив без розгляду скаргу колишнього міського голови столиці Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА на рішення Шевченківського районного суду Києва, який дозволив проведення першої сесії Київської міської ради V скликання 14 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила представник Київської міської територіальної виборчої комісії у суді Наталя МАЗУР.

За її словами, суд прийняв таке рішення, оскільки скарга була подана О.ОМЕЛЬЧЕНКОМ з порушенням строків оскарження.

Н.МАЗУР пояснила, що скаргу можна було подати протягом двох днів з моменту прийняття рішення про проведення сесії, тобто останній строк подання був 16 квітня, тоді як представники О.ОМЕЛЬЧЕНКА подали скаргу 17 квітня.

Н.МАЗУР також додала, що рішення Апеляційного суду Києва є остаточним й оскарженню не підлягає.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня відбулася перша сесія Київради, на якій Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, який набрав найбільшу кількість голосів на виборах мера столиці, склав присягу й приступив до обов`язків Київського міського голови.

О.ОМЕЛЬЧЕНКО подав апеляцію на рішення Шевченківського районного суду столиці, який дозволив проведення першої сесії Київської міської ради V скликання 14 квітня.