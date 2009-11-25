Тимошенко збирає депутатів, щоб попіаритись за державні гроші?

Черговою піар-технологією назвав народний депутат Андрій Парубій ініціативу Тимошенко зі скликання позачергового засідання ВР для подолання вето Президента на закон про виділення 1 мільярда гривень на боротьбу з грипом.

«Це чергове намагання включити Верховну Раду в концепцію передвиборчої програми Юлії Тимошенко. Вона хоче ще раз продемонструвати, як їй «не дають працювати» і тим покрити свою непрофесійність і повну некомпетентність», - підкреслив «нашоукраїнець».

Парубій відзначив, що ця ініціатива Тимошенко не має жодного відношення до турботи про людей, а є черговою піар-технологією лідерки БЮТ, яку вона реалізовує за державні кошти, адже позачергове засідання парламенту є величезним тягарем для бюджету. «Кожний раз позачергова сесія - це величезні витрати з бюджету. Адже зараз всі депутати працюють по округах, знаходяться в різних куточках України. Їхній приїзд на один день за державний кошт – це великий тягар для українського бюджету. Це і є той приклад неефективного використання державних коштів», - наголосив політик.

Парубій висловив переконання, що вето подолане не буде. При цьому він зауважив, що Президент, наклавши вето, дав свої пропозиції з приводу виділення цих коштів на боротьбу з епідемією. Нардеп нагадав, що в цих пропозиціях передбачається виділення коштів з бюджету: «Треба збільшити його дефіцит, а не запускати друкарський станок і не включати маховик інфляції в нашій державі». «Президент України як банкір, як економіст високого рівня, добре усвідомлює: не можна вирішуючи одну проблему, створювати іншу, не менш складну для простих громадян, а саме - знецінення їхніх вкладів і їхніх реальних доходів за рахунок збільшення інфляції», - відзначив депутат.

«Складається враження, що дії Тимошенко не має жодного відношення до законодавства і до турботи про хворих. Ця людина для задоволення своїх амбіцій не зупиниться ні перед чим», - додав Парубій.