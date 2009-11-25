БЮТ хоче знати, чи причетний Янукович до зґвалтування

Кандидат у президенти Віктор ЯНУКОВИЧ має обов’язково дати суспільству відповідь на заяви про нібито його причетність до зґвалтування та побиття жінки.

Про це заявила народний депутат України, голова Всеукраїнської громадської організації «Жінки Батьківщини» Раїса СОРОЧИНСЬКА-КИРИЛЕНКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами депутата, «була кричуща заява на всю Україну про те, що один із кандидатів у президенти мав інцидент із побиттям та зґвалтуванням жінки, але він закритий і не розглянутий».

«Суспільство України так і не почуло, а чи мав місце даний інцидент. Запит Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА не задоволений, залишився без відповіді. Чому?, - запитала Р.СОРОЧИНСЬКА-КИРИЛЕНКО. - Віктор ЯНУКОВИЧ повинен обов’язково пояснити суспільству: було це явище чи не було».

Нагадавши про арешт ректора вишу, якого підозрюють у педофілії та численних зґвалтуваннях, Р.СОРОЧИНСЬКА-КИРИЛЕНКО підкреслила, що в Україні діє ціла мережа кримінальних бізнес-структур, які ґвалтують та примушують до сексуальних контактів. Часто в порнобізнесі зловмисники використовують навіть членів своїх сімей.

«На жаль, сьогодні ми бачимо, що не приймаються належні міри в нашій країні. Правоохоронні органи вважають, що не варто втручатися у сімейні стосунки, а по-друге, навіть отримуючи заяви, не завжди реагують», - констатувала Р.СОРОЧИНСЬКА-КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня народний депутат від БЮТ Сергій СОБОЛЄВ повідомив, що БЮТ просить Генеральну прокуратуру перевірити заяву народного депутата Г.ОМЕЛЬЧЕНКА п’ятирічної давнини про те, що лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ, ще перебуваючи у Єнакієвому, нібито “організував групу злочинців, які жорстоко побили та зґвалтували жінку”. Також БЮТ пропонує створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради для перевірки цієї інформації.

Того ж дня заступник голови Партії регіонів Сергій ЛЬОВОЧКІН сказав, що заява С.СОБОЛЄВА щодо нібито нерозслідуваних подій кримінального минулого В.ЯНУКОВИЧА є “брехнею, за допомогою якої політичні опоненти намагаються відвернути увагу від фактів насильства над дітьми та від полювання на людей”.