Газпром назвав ціну для України на 2010 рік

Середня ціна газу для України в 2010 році становитиме близько 280 дол. за тис. куб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ сьогодні в ефірі радіостанції «Ехо Москви».

«Оцінюю середньою ціну наступного року для України, приблизно, в межах 280 дол. Це відповідає європейським цінам», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Він зазначив, що в результаті підписаних вчора доповнень до контракту «Газпром» втрачає чималу частину прибутку, оскільки істотно знижуються річні контрактні кількості по наступному року.

Він нагадав, що «Нафтогаз України» у 2010 році повинен був придбати 52 млрд. куб. м. газу, а згідно зі змінами у контрактах, цей обсяг знижений до 33,75 млрд. кубометрів.

С.КУПРІЯНОВ сказав, що ці угоди складно назвати рукою допомоги, скоріше, це просто врахування об`єктивної ситуації.

«Ми розуміємо, що спробувати отримати кошти від України за газ, який вона не одержала, в даній ситуації просто нереально», - сказав він. За словами С.КУПРІЯНОВА, нові рішення продиктовані об`єктивною економічною, фінансовою ситуацією в Україні, з якою, що називається, не посперечаєшся.