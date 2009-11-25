У ЄЦ кажуть, що зараз саме час міняти виборче законодавство

Голова партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ наголошує на необхідності негайного ухвалення законодавчих змін щодо обрання депутатів місцевих рад за відкритими списками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного Центру”, про це він на зустрічі з журналістами в Одесі.

“До початку місцевих виборів залишилося близько трьох місяців. Тому кандидати в президенти та їхні політичні сили мають невідкладно ініціювати запровадження відкритих списків до місцевих рад”, – сказав І.КРІЛЬ.

Він зазначив, що ввести відкриті списки на місцевих виборах обіцяють фактично всі основні кандидати у президенти. “Але вже стало традицією, що позиція політика кардинально змінюється після виборів. Тому якщо кандидати справді підтримують запровадження відкритих списків, то слід не відкладати це у довгу шухляду, а наступного сесійного тижня прийняти такі зміни. Тим більше, що відповідні законопроекти вже давно знаходяться в парламенті”, - зауважив І.КРІЛЬ.

Голова “Єдиного Центру” переконаний, що зараз оптимальний час для внесення змін до виборчого законодавства щодо місцевих виборів. Він нагадав, що місцеві вибори стартують одразу після офіційного завершення президентської кампанії. “Звісно, що у виборчому ажіотажі у політиків просто не дійдуть руки до зміни виборчого законодавства. Тому це питання вимагає негайного вирішення вже сьогодні”, - пояснив він.

На думку І.КРІЛЯ, не можна допустити, щоб якість змін до виборчого законодавства стала заручницею політичної боротьби. “Ми маємо досить прикладів, коли законодавство змінювалося поспіхом, на догоду інтересам тих чи інших політичних сил. Останній із них – закон про вибори Президента. Він досі перебуває на розгляді парламенту, хоч виборча кампанія вже йде повним ходом. Не можна допустити повторення цієї ситуації весною 2010 року”, - зазначив голова “Єдиного Центру”.

І.КРІЛЬ нагадав, що його партія ще навесні 2009 року внесла до парламенту проект Виборчого кодексу, яким передбачено запровадження відкритих списків та обрання мерів міст у два тури. “Лише такі зміни дозволять якісно оновити, професіоналізувати місцеву владу та зроблять місцеві ради більш незалежними від партійних вождів”, - наголосив І.КРІЛЬ.