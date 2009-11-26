Яценюк хоче повернути довіру українців до вакцинації

Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК виступає за вакцинацію населення якісною та офіційно сертифікованою в Україні вакциною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА, на прес-конференції у Кривому Розі він наголосив на необхідності повернення довіри українців до вакцинації.

«Потрібно зупинити дискредитацію цього питання і чітко роз`яснити: доведеться повернутися до вакцинації для всіх, бо це шлях до збереження здоров`я і життя людини», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Водночас він наголосив на тому, що «вакцина має бути обов’язково якісною та офіційно сертифікованою в Україні».

А.ЯЦЕНЮК зауважив, що необхідно «вирішити питання загальної вакцинації». Він нагадав, що у Радянському Союзі «всіх вакцинували і фактично до 1980 року було створено найпотужнішу епідслужбу». При цьому, сказав він, «в Україні останнім часом було проведено величезну кампанію з дискредитації вакцинації». За його словами, на сьогодні немає остаточного висновку про те, що летальні випадки, про які повідомляли ЗМІ, сталися внаслідок вакцинації.

А.ЯЦЕНЮК наголосив на необхідності проведення роз`яснювальної роботи серед населення, а також надання людям вичерпної інформації про вакцинацію. «Не можна приховувати інформацію стосовно вакцинації», - сказав він. За його словами, необхідно говорити про те, які це «може мати наслідки - позитивні і негативні».

Він наголосив, що важливо під час вакцинації враховувати стан здоров`я людини. А.ЯЦЕНЮК вважає, що «вакцина, як правило, зменшує ризик захворювання на 50% або полегшує перебіг хвороби». «Це історичний досвід того, що вже було на території України 20 чи 30 років тому», - додав він.