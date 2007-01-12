Депутати з Нашої України знову заблокували трибуну парламенту
12:32, 12 січня 2007Політика
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Йде голосування пропозицій Президента
Народні депутати з парламентської фракції «Наша Україна» заблокували трибуну Верховної Ради, протестуючи проти процедури розгляду закону про Кабінет міністрів України.
Як повідомляв УНІАН, раніше депутати з «Нашої України» вимагали взагалі зняти з розгляду проект про Кабмін у зв’язку з порушенням процедури підготовки його до розгляду.
Зараз депутати почергово голосують пропозиції Президента до закону, які не набирають необхідної кількості голосів.
Усього Президент вніс 42 пропозиції до закону про Кабмін.
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