Партія регіонів приєдналися до прихильників Черновецького біля мерії

Київ. 19 квітня. УНІАН. Представники Київської міської організації Партії регіонів приєдналися до акції, яка проходить біля стін Київської мерії з вимогою остаточно визнати результати виборів до Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, раніше з такою вимогою тут розташувалися прихильники Блоку Леоніда Черновецького, які виставили декілька наметів.

Керівник молодих регіоналів Києва Володимир ФІЛІППОВ пояснив позицію своєї організації: «Ми за те, щоб визнати вибори - як до мерії, так і до Верховної Ради – такими, що відбулися. Давайте припинимо ці непотрібні перерахунки, адже йдеться про десяті і соті частини відсотків, які вже не зможуть змінити картини. Тим паче, що вже визнано: масових фальсифікацій на виборах зафіксовано не було».

На питання «Ви підтримуєте ЧЕРНОВЕЦЬКОГО?», В.ФІЛІППОВ відповів: «Виходить, так. Він став мером. Але справа навіть не в ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ. Просто в цій плутанині місто залишається без управління. Давайте все закінчимо, почнемо роботу».