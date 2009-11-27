Ющенко сьогодні - у Донецьку

Відбудеться форум Конгресу української інтелігенції

У п’ятницю, 27 листопада, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Донецької області. Про це повідомляє офіційний сайт Президента. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, В.ЮЩЕНКО візьме участь у церемонії присвоєння статусу національного Донецькому обласному академічному українському музично-драматичному театру і Донецькому державному академічному театру опери і балету ім. А. Солов’яненка. Також В.ЮЩЕНКО у Донецьку візьме участь у регіональному форумі Конгресу української інтелігенції.

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