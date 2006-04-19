Наша Україна схвалила протокол про коаліцію без пункту про прем`єра Тимошенко

Блок “Наша Україна” схвалив Протокол про порядок формування Коаліції демократичних сил, окрім шостого пункту.

Зокрема, як повідомляє прес-служба блоку, 19 квітня усі політичні партії, котрі входять до блоку “Наша Україна” (НРУ, ПППУ, КУН, УРП-Собор, “Наша Україна” та ХДС) своїми рішеннями затвердили підписний Протокол про порядок формування коаліції, окрім пункту 6, визнавши Коаліцію демократичних сил в рамках трійки – “Наша Україна”, СПУ та БЮТ.

Блок “Наша Україна” з цього приводу зробив офіційну заяву, в якій, зокрема, висловив думку, що Угода про створення Коаліції мусить ґрунтуватися, передусім, на узгодженій позиції сторін щодо Програмних засад її діяльності, Регламенту, і лише потім – розподілі сфер відповідальності між її учасниками.

Блок “Наша Україна” також заявляє, що відсутність шостого пункту Протоколу не означає його денонсацію, наполягає на створенні Коаліції демократичних сил у рамках трійки – “Наша Україна”, БЮТ, СПУ і закликає припинити інформаційні війни між майбутніми партнерами по Коаліції та відновити конструктивний діалог.

Блок “Наша Україна” наголошує, що для кожного українця програма розвитку країни і власного добробуту не зводиться до боротьби окремого політика за прем’єрське крісло.

Як повідомляв УНІАН, протокол було підписано представниками БЮТ, СПУ та "Нашої України" 13 квітня. Однак наступного дня політрада "Нашої України" відмовилась підтримувати шостий пункт.

Останній, 6-й, пункт протоколу говорить, що угода про коаліцію "готується на основі принципів, закладених в проект меморандуму про коаліцію демократичних сил". (Меморандум передбачав, що прем`єра пропонує та політична сила політична сила з числа учасників коаліції, яка перемогла на виборах, тобто в даній ситуації БЮТ - УНІАН).

18 квітня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що члени “Нашої України” Юрій ЄХАНУРОВ, Петро ПОРОШЕНКО та Микола МАРТИНЕНКО проводять переговорів про створення коаліції з Партією регіонів.

Того ж Соціалістична партія України висловила переконання, що БЮТ має право претендувати на посаду прем`єр-міністра України, а Юлії ТИМОШЕНКО - обійняти цю посаду.