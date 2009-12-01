Гриценко думає, що Янукович злякався в останній момент

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО наголошує, що на посту глави держави здатен змусити чиновників працювати на країну чесно і відповідально.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті «Сільські вісті», повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

«Сьогодні усі кандидати в президенти обіцяють боротися з корупцією. Та коли настав «момент істини», ми побачили, хто готовий діяти, а хто лише обіцяє», - заявив А.ГРИЦЕНКО, коментуючи нещодавнє скасування закону щодо посилення боротьби з корупцією.

«Парламент «завалив» закон №3428, яким передбачалося підвищення кримінальної відповідальності за хабарництво, щоб рішуче боротися з корупцією у владі. Цей закон Верховна Рада ухвалила ще у травні. За нього голосували усі фракції, включно з Партією регіонів і особисто Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, - нагадав А.ГРИЦЕНКО. – Однак два тижні тому саме ЯНУКОВИЧ «провалив» цей закон. Він і сам не проголосував за подолання президентського вето, і дав вказівку не голосувати своїй фракції. ЯЦЕНЮК, до речі, теж не голосував».

За його словами, те, що Президент Віктор ЮЩЕНКО не підписав цей закон, не стало несподіванкою. «Президент уже давно розгубився й загубився, відстоюючи чиїсь інтереси, - зазначив А.ГРИЦЕНКО. – Та якби «регіонали» підтримали цей закон утретє, як вони двічі це зробили раніше, вето було б подолане. І сьогодні чиновники б уже знали, що «сядуть» за хабарі й корупцію за грати без сподівання на амністію. Якби показово посадили двох-трьох хабарників-«колядників» - решта б глибоко замислилися: краще працювати чесно чи добровільно піти з державного крісла, не чекаючи в’язниці. Насправді, зламати хребет корупції не так вже й складно, як нас намагається переконувати нинішня держава», - наголосив він.

А.ГРИЦЕНКО переконаний, що В.ЯНУКОВИЧ “в останній момент злякався і саме тому не проголосував за подолання вето, накладеного на цей закон, хоча раніше мав іншу позицію”.

«Тепер усім зрозуміло, хто рішуче налаштований на боротьбу з корупцією, а хто її імітує. Усі чиновники-хабарники можуть вважати ЯНУКОВИЧА своїм «хрещеним батьком» і, очевидно, голосуватимуть за нього», - зауважив кандидат у президенти і пообіцяв ще раз внести для розгляду цей законопроект на наступній сесії парламенту.

«Я змушу чиновника працювати на країну чесно і відповідально. А хабарник, мародер, який принижує людину і країну, - сидітиме за ґратами», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, законопроект №3428 щодо боротьби з хабарництвом передбачає, що посадові особи органів влади усіх рівнів за отримання хабара у розмірі від 10 тис. доларів, отримували покарання у 15 років ув’язнення без права амністії та з конфіскацією майна. За такі ж протиправні дії слідчих, працівників органів прокуратури та суддів передбачалося пожиттєве ув’язнення без права амністії та з конфіскацією майна.