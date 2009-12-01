До приїзду Тимошенко у Львові заклеїли білборди Ющенка?

У Львові напередодні приїзду прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО низку білбордів заклеїли рекламою із зображенням глави уряду. Зокрема, вночі були заклеєні білборди Віктора ЮЩЕНКА, а на їх місці з’явилася реклама Ю.ТИМОШЕНКО.

Про це заявляє офіційний сайт кандидата на пост Президента України В.ЮЩЕНКА.

Сайт наводить слова генерального директора компанії «Мегаклас» Андрія ПОВАЛЕНОГО, який назвав цей факт кричущим, оскільки місця для реклами виділені для одного рекламодавця, а рекламується Ю.ТИМОШЕНКО.

"Це безпрецедентний випадок, коли без погодження із рекламною фірмою сторонні особи переклеюють рекламні площі. Крім того, коли працівники нашої фірми приїхали з`ясувати, що сталося, то представники правоохоронних органів перешкоджали їм вчиняти будь-які дії щодо наших білбордів. Мабуть, це робили до приїзду Ю.ТИМОШЕНКО, яка сьогодні у Львові", – наголосив А.ПОВАЛЕНИЙ.

"Такі вчинки можна порівняти хіба що з подіями 2004 року, коли в руках Леоніда КУЧМИ і Віктора ЯНУКОВИЧА був зосереджений потужний адміністративний ресурс. Ми маємо намір звернутись до правоохоронних органів із вимогою покарати правопорушників", - заявив заступник керівника штабу В.ЮЩЕНКА у Львівській області з інформаційно-аналітичних питань Олександр СТАРОВОЙТ.