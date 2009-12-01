На Європейській площі обирали Президента

На Європейській площі, поблизу офісу УНІАН, агентство провело експериментальне опитування “Вуличний вимір”. Група волонтерів пропонувала перехожим взяти участь в акції “Якби вибори Президента були вже сьогодні…”. Всі бажаючі могли заповнити анкету, до якої були внесені прізвища всіх кандидатів у Президенти України та графа “Не підтримую жодного з кандидатів”.

Загалом в опитуванні взяли участь 453 перехожих. Найбільше голосів було віддано за кандидатуру Василя Противсіха, на другому місці – Віктор Янукович, на третьому – Юлія Тимошенко. Далі в рейтингу підтримки розташувались Віктор Ющенко, Арсеній Яценюк, Сергій Тігіпко, Анатолій Гриценко, Володимир Литвин, Петро Симоненко, Олег Тягнибок, Юрій Костенко. Решта кандидатів набрали менше 1 % голосів. Не підтримали жодного з кандидатів 6% тих, хто взяв участь у голосуванні.

У групі “Вуличний вимір”, коментуючи доволі несподівані результати опитування, зауважили, що, “не зважаючи на те, що опитування не відповідає канонам соціології, а, відтак, не може претендувати на адекватність оцінки громадської думки, загалом в ньому виразно віддзеркалились протестні настрої електорату та високий рівень недовіри до влади та найвищих її представників”.