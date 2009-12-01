Яценюк за корупцію пропонує садити довічно

Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК виступає за посилення покарання за корупційні діяння – аж до довічного ув’язнення.

Про це він заявив на прес-конференції в Донецьку, повідомили УНІАН у прес службі А.ЯЦЕНЮКА.

Кандидат у Президенти повідомив, що його антикорупційна програма передбачає створення в країні антикорупційного органу. «Тут альтернативи немає», - наголосив він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, «діюча правоохоронна система сама себе захищає, вона законсервована». Генеральний прокурор України «ніколи не порушить справу стосовно заступника або прокурора області, сказав він і додав, що така сама ситуація буде і в Міністерстві внутрішніх справ.

А.ЯЦЕНЮК зазначив: «Подивіться, кого саджають: для статистики максимум – сільського голову, й лише того, який не поділився, і це тому, що всі пов`язані».

Як сказав А.ЯЦЕНЮК, Національне бюро розслідувань займатиметься боротьбою з корупцією у вищих ешелонах влади, тому що «саме звідси цю боротьбу треба починати». За його словами, у складі бюро будуть лише “кадрові, найвисокоефективніші правоохоронці». Кандидат у Президенти вважає, що керівник такого бюро має призначатися парламентом за поданням Президента на 7 років, «аби він не потрапляв до виборчого циклу чи то Президента, чи то парламенту України».

А.ЯЦЕНЮК заявив про необхідність посилення покарання за корупційні діяння. За його словами, потрібно ввести довічне ув’язнення за корупцію, хабарі, винесення «неправосудного рішення суддею». «Десяток посадять, а саджати є за що, - відразу мільйони зрозуміють, що все ж таки порушення закону тягне за собою кримінальну відповідальність», - наголосив він.

Кандидат у Президенти, лідер партії «Фронт змін» повідомив, що антикорупційною програмою в партії займається його радник, колишній заступник міністра внутрішніх справ України, генерал-полковник міліції Володимир ХОМЕНКО, який пропрацював у правоохоронній системі 35 років.