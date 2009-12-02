Блат в СРСР і корупцію в Україні Рябоконь вважає одного поля ягодами

Кандидат на пост Президента України Олег РЯБОКОНЬ обіцяє усунути причини негативної самоорганізації громадян.

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

«Основою моєї програми є ідея самоорганізації громадян. Самоорганізація – це здатність людей визнавати наявність не лише власних, а і загальних інтересів і діяти в цих інтересах, найчастіше не домовляючись і навіть не знаючи про існування одне одного», - відзначив він.

За словами О.РЯБОКОНЯ, самоорганізація лежить в основі людського суспільства: без взаємодії і, як наслідок, взаємозбагачення, ми б досі жили в печерах і ходили б у шкурах. Прикладом самоорганізації є вільний ринок - складна саморегульована система, за допомогою якої мільярди людей, перебуваючи в різних точках Землі і нічого не підозрюючи про існування один одного, координують свої зусилля.

Кандидат у президенти відзначив, що в тих країнах, де чиновники вирішують за громадян, що їм треба для того, щоб бути щасливими і починають думати і діяти замість громадян, самоорганізація відходить у тінь і навіть шкодить.

За словами О.РЯБОКОНЯ, в СРСР був блат, у сучасній Україні – корупція. І те й інше – приклади ефективної самоорганізації, яку держава так і не змогла подолати.

«Коли в суспільстві існує негативна самоорганізація – корупція, блат і т.п., потрібно не боротися з її проявами, а з`ясувати, що змушує людей чинити саме так і усунути ці причини. Моя політика, як Президента, грунтуватиметься саме на цьому принципі», - обіцяє О.РЯБОКОНЬ.

За його словами, пріоритет самоорганізації не означає, що «ми повинні сидіти склавши руки й чекати доки люди самоорганізовуватимуться. Навпаки, цей пріоритет означає величезну роботу, перш за все, роботу з розчищення законодавчих і нормативних завалів, які сьогодні спрямовують самоорганізацію людей на шкоду один одному».

«Ми повинні створити умови, в яких люди легко могли б знаходити способи взаємодії один з одним, створювати постійні і ситуативні об`єднання, спільно вирішувати загальні завдання. Лише в цих умовах природним чином з`явиться нова політична влада, яка матиме тільки ті повноваження, які їй добровільно передадуть люди», - наголосив О.РЯБОКОНЬ.