Гриценко розказав, як його сім'я годувалася з городу

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО наголошує, що держава повинна забезпечити належні умови праці і життя для працівників бюджетної галузі, що у них не було спокуси “заглядати до чужої кишені та вимагати хабара”.

Про це він заявив під спілкування з виборцями на інтернет-конференції, повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

“Я хочу, щоб моїх дітей навчав педагог з великої літери, професіонал та людина з правильними життєвими установками. Хочу, щоб мою родину, якщо буде потрібно, лікував лікар, що володіє своєю професією”, - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

«Вони мають отримувати гідну заробітну плату з тих податків, які я їм справно сплачую. Держава ж не повинна допускати розкрадання бюджетних коштів та цінувати педагога і медика, забезпечуючи їх достойною зарплатнею», - підкреслив кандидат у президенти.

А.ГРИЦЕНКО розповів, що упродовж восьми років працював викладачем у військовому вищому навчальному закладі, “проте жодного разу, як би важко не жилося, за хабаром не потягнувся”.

«Я працював професійно і не брав хабара навіть тоді, коли грошове забезпечення викладача – підполковника, кандидата технічних наук на початку 90-х впало до рівня 15 доларів на місяць, - зауважив А.ГРИЦЕНКО. – Я викладав не лише курсантам, а й офіцерам з інших країн (Лівії, Сирії, Угорщини), які могли б «доплатити» за іспит. Але, замість того, щоб просити хабара, ми придбали покинутий будинок з 41 соткою землі за 200 км від Києва та годували себе з городу. Замість відпочинку заробляли власною працею».

Кандидат у президенти переконаний, що будь-які труднощі краще долати, якщо людина знаходиться у гармонії з собою, своєю внутрішньою системою цінностей.

«Батьки заклали в мене правильну систему цінностей, за що я їм і вдячний», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.