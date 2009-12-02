Жінки зі Львова мають подарунок для Путіна
Та розкритикували Тимошенко
|Володимир Путін
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила під час засідання облради, депутат облради, член «Всеукраїнського об‘єднання жінок-депутатів» Емілія ПОДЛЯШЕЦЬКА.
За її словами, подарунок, який передадуть В.ПУТІНУ через Генерального консула Російської Федерації у Львові Євгена ГУЗЄЄВА, буде відповіддю на жарти російського прем‘єра на адресу Президента Грузії Михаїла СААКАШВІЛІ.
«Жінки Львівщини подарують Володимиру ПУТІНУ краватку, щоб він після виборів в Україні мав чим зайнятися», - сказала Е.ПОДЛЯШЕЦЬКА.
Вона повідомила, що жінки-депутати також передадуть через Є.ГУЗЄЄВА лист Президенту РФ Дмитру МЕДВЕДЄВУ, у якому вони засудять жарти В.ПУТІНА на адресу М.СААКАШВІЛІ під час зустрічі з прем‘єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО у Криму.
«Фраза В.ПУТІНА «Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, что вместе продули они», - не варта посадової особи Росії, і подібні заяви прем‘єра принижують російський народ», - наголосила Е.ПОДЛЯШЕЦЬКА.
Також сьогодні під час сесійного засідання депутати від «Нашої України» оприлюднили заяву, у якій висловили протест проти зневаги до України з боку прем’єрів України та Росії.
«Висловлюємо рішучий протест нецивілізованому, хамському тону прем’єра Російської Федерації ПУТІНА та прокремлівській антиукраїнській політиці прем’єра ТИМОШЕНКО. Україні вже ніколи не бути колонією Кремля», - зазначається у заяві.