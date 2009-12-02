Жінки зі Львова мають подарунок для Путіна

Жінки-депутати Львівської обласної ради подарують прем`єр-міністру Росії Володимиру ПУТІНУ краватку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила під час засідання облради, депутат облради, член «Всеукраїнського об‘єднання жінок-депутатів» Емілія ПОДЛЯШЕЦЬКА.

За її словами, подарунок, який передадуть В.ПУТІНУ через Генерального консула Російської Федерації у Львові Євгена ГУЗЄЄВА, буде відповіддю на жарти російського прем‘єра на адресу Президента Грузії Михаїла СААКАШВІЛІ.

«Жінки Львівщини подарують Володимиру ПУТІНУ краватку, щоб він після виборів в Україні мав чим зайнятися», - сказала Е.ПОДЛЯШЕЦЬКА.

Вона повідомила, що жінки-депутати також передадуть через Є.ГУЗЄЄВА лист Президенту РФ Дмитру МЕДВЕДЄВУ, у якому вони засудять жарти В.ПУТІНА на адресу М.СААКАШВІЛІ під час зустрічі з прем‘єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО у Криму.

«Фраза В.ПУТІНА «Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, что вместе продули они», - не варта посадової особи Росії, і подібні заяви прем‘єра принижують російський народ», - наголосила Е.ПОДЛЯШЕЦЬКА.

Також сьогодні під час сесійного засідання депутати від «Нашої України» оприлюднили заяву, у якій висловили протест проти зневаги до України з боку прем’єрів України та Росії.

«Висловлюємо рішучий протест нецивілізованому, хамському тону прем’єра Російської Федерації ПУТІНА та прокремлівській антиукраїнській політиці прем’єра ТИМОШЕНКО. Україні вже ніколи не бути колонією Кремля», - зазначається у заяві.