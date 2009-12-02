Тігіпко вважає, що Україна має пустити до своєї труби і Росію, і Європу

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО вкотре наполягає, що Україна має створити консорціум з управління газотранспортною системою разом з російським «Газпромом» і європейськими енергокомпаніями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував опубліковану Концепцію розвитку, модернізації та переоснащення ГТС України на 2009-2015 рік. У документі повідомляється, що 80% газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій вичерпали термін своєї експлуатації. Це призводить до збільшення закупівель технологічного газу. Крім того, стан підземних газосховищ не відповідає вимогам до їх експлуатації. Йдеться і про тенденцію зниження обсягів фінансування капітальних і поточних ремонтів ГТС. Орієнтовний обсяг інвестицій у модернізацію ГТС, відповідно до Концепції, становить 2,57 млрд. доларів.

«Мантри керівників України про те, що наша країна – надійний постачальник газу до Європи, – вже нікого не переконують», - зауважив С.ТІГІПКО.

«Нам часто доводиться чути з вуст Президента і прем`єр-міністра про те, що Україна – надійний постачальник газу. На жаль, це не так», - сказав він.

За словами С.ТІГІПКА, моральна та фізична зношеність ГТС – це не тільки додаткові витрати, які закладаються в собівартість газу для кінцевих споживачів, але й ризик серйозних техногенних аварій.

«Закладена в Концепції оцінка робіт з модернізації, з моєї точки зору, занижена в три-чотири рази. У кожному разі, навіть цих грошей у «Нафтогазу» сьогодні немає. У цій ситуації єдине правильне рішення – це часткова приватизація ГТС і створення консорціуму з управління трубою, учасниками якого разом з Україною будуть «Газпром» та європейські енергокомпанії», – переконаний С.ТІГІПКО.