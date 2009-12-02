Тимошенко підкинула всім Героям по 10 тисяч

Кабінет міністрів України встановив доплату в розмірі 10 тис. грн. до надбавки, яка встановлюється до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Як повідомили УНІАН в Управлінні по зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів, відповідну постанову уряд ухвалив сьогодні.

Згідно з документом, дану надбавку з 1 грудня 2009 року отримуватимуть Герої України, Герої Соціалістичної праці, Герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена Трудової Слави, повні кавалери ордена Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу».

Розмір цієї надбавки не переглядався 7 років і на сьогодні вона становила 158 грн.

Як повідомляв УНІАН, учора прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на засіданні «круглого столу» з питань соціального захисту працівників і ветеранів вугільної промисловості стверджувала, що не тільки запровадить з 1 грудня доплати до пенсій осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а й що при виплатах буде застосований диференційований підхід до Героїв України.

«У нас там є багато чиновників, ви знаєте, Героїв України, які одержують кон`юнктурно, номенклатурно іноді такі високі нагороди. Боляче іноді дивитися на це, але так вже воно повелося... Так у них середня зарплата разів у десять більша, ніж у вас, і вони автоматично відсікаються від таких доплат героям, будуть справжні герої отримувати доплати, й справжні герої одержуватимуть підтримку держави, а не ті, які тут поприходили, – то міністрам вручають, які без року тиждень працюють, іноді й галузь до ладу не знають, то ще якимсь номенклатурним працівникам, таким як Юра БОЙКО – пограбував через «РосУкрЕнерго» всю країну, йому героя. Нормально, тримайся далі в такому ж руслі. Будемо тут сепарувати ситуацію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.