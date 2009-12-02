БЮТ вимагає розслідувати, як витрачається бюджет Луганщини

Народні депутати від БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО, Віталій ДАНИЛОВ, Анжеліка ЛАБУНСЬКА, Руслан ЗОЗУЛЯ і Павло КОСТЕНКО звернулися до державних структур з проханням перевірити законність використання коштів бюджету Луганської області, передбачених на фінансування комунальної преси.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

Звернення було направлене голові Служби безпеки України Валентину НАЛИВАЙЧЕНКУ, міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ, генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ, голові Головного контрольно-ревізійного управління Миколі СИВУЛЬСКОМУ, а також першому віце-прем`єр-міністру України Олександру ТУРЧИНОВУ.

Приводом для звернення стала стаття "Луганские "регионалы" охмуряют народ за народные же деньги", опублікована 26 листопада цього року на веб-сайті www.top.lg.ua. У ній колишній начальник управління у справах преси та інформації Луганської обласної державної адміністрації Вадим ЖЕЛЄЗНИЙ звинуватив Партію регіонів у використанні адміністративного ресурсу в Луганській області.

«Тематика і зміст публікацій комунальних газет, що випускаються в Луганській обл., не відповідають їх цілям щодо інформування населення про діяльність місцевих органів влади, - говориться у зверненні. - Натомість, в цих газетах друкуються статті про псевдо-заслуги місцевих чиновників-регіоналів, висвітлюється діяльність Партії регіонів і критикуються представники інших політичних сил".

Така ситуація вимагає негайного втручання правоохоронних органів, наголошують народні депутати. Вони просять відповідні державні органи провести всебічну і об`єктивну перевірку законного і ефективного використання коштів Луганського обласного бюджету, що спрямовуються на фінансування комунальних друкованих засобів масової інформації.

У цілому в Луганській обл. сьогодні видається 36 комунальних газет. Загальна сума коштів, передбачених місцевими бюджетами на їх фінансування, цього року становила більш як 7 млн. грн.