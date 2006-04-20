Ющенко не послухається Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не втручатиметься в переговорний процес по створенню коаліції у Верховній Раді України, оскільки це не є його функцією. Таку заяву, як передає 5 канал, зробила прес-секретар Президента Ірина ГЕРАЩЕНКО,

"Президент України веде винятково відкритий діалог і роботу з усіма політичними лідерами. А вже політичні партії мають показати сьогодні відповідальність перед народом: без вихователів з Банкової, самим пройти перший етап формування коаліції”, сказала вона.

“Це відповідальність винятково учасників переговорного процесу", - наголосила І. ГЕРАЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, раніше лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що "Нашу Україну" на переговорах по формуванню коаліції демократичних сил має представляти особисто Президент, почесний голова партії "Народний союз "Наша Україна" Віктор ЮЩЕНКО.