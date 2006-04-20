Православні та греко-католики відзначають Чистий четвер.

Усі церковні служби присвятять нагадуванням про земні страждання Ісуса Христа, повідомляє “5 канал”.

За традицією, саме цього дня прибирають житло, миються до схід сонця і розпочинють пекти паски та готувати писанки і крашанки. У Чистий четвер християни східного обряду відвідують одну з найкрасивіших церковних відправ, на якій кожен парафіянин стоїть із запаленою свічкою. Цей вогник після закінчення служби потрібно із церкви донести додому. За віруваннями, тоді Божа ласка не залишить оселю весь рік.